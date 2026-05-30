У Запоріжжі російські війська атакували залізничну інфраструктуру та рухомий склад, внаслідок чого є загиблий та двоє поранених.

Про це повідомляє компанія Укрзалізниця.

Атака на залізницю у Запоріжжі 30 травня 2026

За інформацією Укрзалізниці, сьогодні армія Росії атакувала залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Запоріжжі.

Зараз дивляться

Внаслідок удару пошкоджено електровоз і тепловоз, повідомили у компанії.

Крім цього, через російську атаку загинув машиніст, ще двоє працівників зазнали травм. Медики надають їм необхідну допомогу.

– Укрзалізниця надасть всю необхідну підтримку та допомогу родині загиблого колеги, а також постраждалим залізничникам, – йдеться у повідомленні.

У п’ятницю, 8 травня, очільник Національної поліції України Іван Вигівський заявив, що з початку повномасштабної війни війська РФ спрямували 1,5 тис. дронів на об’єкти залізничної інфраструктури України, внаслідок чого пошкоджено 558 об’єктів залізниці, загинули 165 людей та травмувалися понад 900 осіб.

За його словами, потяги залишаються ключовим транспортом для жителів України, проте армія РФ використовує дрони для атак на вокзали, потяги та інші елементи залізничної інфраструктури.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.