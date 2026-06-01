У ніч проти 1 червня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками.

Про це повідомили начальник Одеської МВА Сергій Лисак та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Атака на Одесу 1 червня: що відомо

Унаслідок влучання ворожого безпілотника у дев’ятиповерховий житловий будинок частково зруйновано квартири, фасад та балкони з 1 по 4 поверх. Пошкоджено скління, а також припарковані поруч автомобілі.

Зараз дивляться

На цій локації постраждали двоє людей.

За словами Лисака, пожежу на місці удару вдалося локалізувати. Крім того, сталося займання нежитлової двоповерхової будівлі.

Також через атаку пошкоджені багатоквартирні будинки в різних районах міста, адмінбудівля та інфраструктура.

За попередніми даними, вибито 82 вікна, 72 з яких уже закрито.

Ще троє людей постраждало внаслідок влучання БпЛА по житловим будинкам та руйнування квартир з подальшим загоранням.

Також зафіксовано влучання у складські приміщення, ангар із пшеницею, недіючу адміністративну будівлю. Одна людина постраждала.

Станом на зараз відомо про шістьох постраждалих унаслідок атаки на Одесу 1 червня. Двох госпіталізовано, двом надали допомогу на місці, ще одна людина від госпіталізації відмовилася.

Наразі на місцях працюють усі відповідні служби, благодійні організації та розгорнуті оперативні штаби.

Тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки на Одесу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 559-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська МВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.