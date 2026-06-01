В Одеській області пошкоджено пологове відділення та адміністративні будівлі лікарні внаслідок російської атаки.

Про це повідомляє керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Обстріл Одеської області 1 травня 2026 року: які наслідки

За інформацією ОВА, вранці 1 травня російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі півдня Одещини, внаслідок чого пошкоджено пологове відділення та адміністративні будівлі лікарні.

Зараз дивляться

У відділенні перебували шість породіль із немовлятами, одна жінка – при пологах, розповіли в обласній військовій адміністрації.

– На щастя, пацієнтки та персонал не постраждали. Тривають роботи з ліквідації наслідків, – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, у медичному закладі пошкоджено фасад, двері та понад 30 вікон внаслідок російської атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1559-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.