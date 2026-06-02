Всю ніч російські війська масовано атакували Київську область дронами, крилатими ракетами та балістикою. Внаслідок ударів постраждали троє жителів області.

Про це повідомляють Державна служба з надзвичайних ситуацій України та керівник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Атака на Київщину 2 червня: наслідки

За інформацією Київської ОВА, у Бучанському районі травмовано чоловіка. З різаною раною стегна його госпіталізували до лікарні.

Уламкове поранення ноги дістав житель Обухівського району. У Фастівському районі чоловік отримав гостру реакцію на стрес. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Наслідки російської атаки фіксують у чотирьох районах Київської області.

Як стверджують в ОВА, наразі найбільше пошкоджень зазнав Бучанський район. Тут понівечено три приватні будинки, логістичні та складські приміщення, інші нежитлові будівлі, а також шість вантажних автомобілів.

Водночас у Вишгородському районі пошкоджено два багатоквартирні будинки та приватне домоволодіння.

У Фастівському та Обухівському районах пошкоджень зазнали приватні будинки.

За даними Київської ОВА, на місцях працюють усі оперативні служби. Там, де дозволяє безпекова ситуація, триває обстеження територій, фіксація руйнувань та ліквідація наслідків атаки.

Людям, чиє житло постраждало, намагаються надати всю необхідну допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1560-ту добу.

Фото : ДСНС

