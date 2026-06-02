Кількість жертв атаки на Київ 2 червня зросла до семи.

Про це пізно ввечері повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Атака на Київ 2 червня: кількість жертв

За словами мера, кількість жертв внаслідок атаки на Київ 2 червня зросла до семи.

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— Ще один поранений помер у лікарні. Семеро загиблих у столиці внаслідок масованої атаки 2 червня, — повідомив мер столиці.

За дві години до цього трагічного повідомлення кількість постраждалих у Києві, за словами Віталія Кличка, сягнула 90.

У стаціонарах перебували 52 поранених — 50 дорослих та двоє дітей.

Зауважимо, ще один постраждалий унаслідок нічної атаки на Київ помер у лікарні вранці 2 червня.

Нагадаємо, що після серії вибухів у Києві сьогодні, 2 червня, було зафіксовано руйнування у різних районах міста.

У Дарницькому районі, імовірно, через падіння уламків дронів вирувала пожежа на території АЗС.

В Оболонському районі було займання на території недобудови. Уламки збитих цілей знайшли біля дитячих садочків.

У Шевченківському районі горіли три нежитлові будівлі, а також 24-поверховий житловий будинок. Ще в одній дев’ятиповерхівці уламками побило фасад та дах.

У Святошинському районі сталося займання у п’ятиповерхівці, а також на території нежитлової забудови.

У Подільському районі через повторне влучання ракети в дев’ятиповерховий житловий будинок частково обвалилися конструкції.

В іншій дев’ятиповерхівці після падіння уламків спалахнув дах та повилітали вікна.

Пожежа на території нежитлової забудови поширилася на інші нежитлові будівлі.

На відкритій території одного із комунальних підприємств збиті ворожі цілі пошкодили кілька автомобілів та складське приміщення.

У Голосіївському районі сталось руйнування будівлі поліклініки. Крім того, вогнем охопило кілька автомобілів.

У Солом’янському районі пошкоджено 15-поверхівку. Горіла також 24-поверхівка, два приватних будинки та будівлі на території нежитлової забудови.

Загалом під час нічної атаки на Україну російські війська застосували 729 засобів повітряного нападу – 73 ракети й 656 дрони різних типів.

Сили протиповітряної оборони ліквідували 642 ворожі цілі, збивши чи приглушивши 40 ракет та 602 БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 560-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Віталій Кличко

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