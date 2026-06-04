Російська атака на Бориспільський район Київської області призвела до поранення людини.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник та ДСНС України.

Атака на Бориспільський район 4 червня: що відомо

За даними рятувальників, ворок атакував промисловий об’єкт ударними БпЛА. Станом на ранок вогнеборці досі приборкували полум’я.

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За попередньою інформацією, унаслідок атаки на Бориспільський район постраждав чоловік.

Ідеться про водія бензовоза. Його госпіталізували до місцевої лікарні.

У потерпілого діагностували закритий перелом гомілковостопного суглоба. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

Голова Київської ОВА закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати у безпечних місцях до завершення роботи сил протиповітряної оборони.

— Бережіть себе, своїх рідних і близьких, — наголосив Микола Калашник.

Інформація щодо інших можливих наслідків атаки уточнюється.

У регіоні продовжують працювати екстрені служби та профільні підрозділи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 562-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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