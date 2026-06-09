Уночі проти 9 червня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками.

Унаслідок серії вибухів постраждали щонайменше 15 людей, серед яких троє дітей.

Про наслідки атаки повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Харкова Ігор Терехов.

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За інформацією міського голови Ігоря Терехова, станом на ранок підтверджено 11 влучань БпЛА по місту, ще два безпілотники впали без детонації.

Під ударом опинилися Шевченківський та Холодногірський райони.

За словами мера, російські війська били по житлових будинках, цивільних підприємствах, магазинах, автомобілях та об’єктах міської інфраструктури.

Один із безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок. Біля будівлі згоріли автомобілі, десятки машин зазнали пошкоджень, у навколишніх будинках вибито вікна. Загиблих вдалося уникнути.

Ще один дрон влучив у багатоквартирний будинок між восьмим і дев’ятим поверхами, однак не здетонував. Мешканців будинку евакуювали.

Унаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, адміністративні та виробничі приміщення, бізнес-центр, кафе, церква та десятки автомобілів. У багатьох будинках вибито скління та пошкоджені фасади.

Першим підтвердженим постраждалим унаслідок атаки на Харків сьогодні став 19-річний чоловік.

Надалі кількість постраждалих зростала. До лікарні госпіталізували трьох жінок, серед яких 53-річна та 62-річна жінки з травмами різного ступеня тяжкості.

Також серед постраждалих є люди з гострою реакцією на стрес — 21-річна жінка, 34-річний чоловік та дві дівчинки віком 11 і 16 років.

Станом ранок кількість постраждалих унаслідок атаки на Харків 9 червня сягнула 15 людей. Серед них — троє дітей, зокрема однорічний хлопчик.

На місцях усіх влучань продовжують працювати рятувальники, комунальні служби, медики, правоохоронці та волонтери.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 567-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська ОВА

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