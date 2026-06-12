У ТЦК Тернополя незаконно утримували людей з інвалідністю: відкрито провадження
- У Тернопільському ТЦК виявили факти незаконного утримання 28 осіб, серед яких перебували люди з психічними розладами та інвалідністю, а наглядач за мобілізованими був у стані сильного алкогольного сп’яніння.
- Після втручання представників омбудсмена п'ятьох громадян, які не підлягали мобілізації, вже звільнили, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі.
У Тернопільському районному та міському ТЦК та СП утримували людей з психічними розладами та інвалідністю. Звідти вже звільнили п’ятьох людей, які не підлягали мобілізації. Після скарг на порушення прав громадян у ТЦК розпочато кримінальне провадження.
Про це повідомляють уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та Офіс генерального прокурора.
Як порушували права людей у Тернопільському ТЦК
За словами омбудсмена, після візиту його представників до Тернопільського районного та міського ТЦК звільнили п’ятьох людей, які не підлягали мобілізації в Україні.
Під час візиту в ТЦК утримували близько 28 осіб. Зокрема, 17 з них письмово звернулися до українського омбудсмена зі скаргами на можливі порушення їхніх прав.
– Те, що ми побачили, обурює. Наглядач за мобілізованими перебував у стані алкогольного сп’яніння. Рівень алкоголю в його крові майже у сім разів перевищував допустиму норму, – заявив він.
Під час особистого спілкування люди розповіли про можливі порушення під час мобілізації, неналежне оформлення документів, а також недотримання вимог під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).
– Найпоказовіше у цій ситуації те, що за результатами втручання команда Офісу омбудсмана звільнила п’ятьох людей. Їх відпустили з приміщення ТЦК, а до їхніх військово-облікових даних внесли відповідні зміни щодо зняття з військового обліку, – розповів Лубінець.
Серед них — чоловік із довічною інвалідністю другої групи з дитинства, двоє людей із психічними розладами, двоє чоловіків, яким до досягнення 60-річного віку залишилося близько шести місяців.
Порушення прав людей у Тернопільському ТЦК
Після скарг на порушення прав громадян у Тернопільському ТЦК відкрито кримінальне провадження за фактом можливого незаконного позбавлення волі або викрадення людини.
Як розповіли в Офісі генпрокурора, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України.
Наразі прокурори та слідчі перевіряють встановлюють обставини перебування громадян у приміщенні ТЦК, законність їхнього утримання, а також надають правову оцінку діям службових осіб.
На цьому етапі вже опитали осіб, які повідомили про можливі порушення, а також тривають першочергові слідчі дії.