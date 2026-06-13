У суботу, 13 червня, російські війська атакували Слов’янськ Донецької області керованими авіабомбами.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях та Донецька обласна прокуратура.

Атака на Слов’янськ 13 червня: що відомо

За попередньою інформацією, близько 10:45 російські війська завдали удару по центральній частині міста трьома керованими авіабомбами ФАБ-250.

Зараз дивляться

Унаслідок атаки на Слов’янськ сьогодні пошкоджено 24 багатоповерхові будинки, навчальний заклад та автомобілі.

Також відомо про п’ятьох постраждалих. Це один чоловік чоловік, 9-річний хлопчик та жінки 52, 59 і 65 років.

Їх ушпиталено з мінно-вибуховими травмами, множинними різаними і рваними ранами. Стан однієї з потерпілих лікарі оцінюють як важкий.

Наразі відповідні служби продовжують працювати на місці та уточнювати масштаби руйнувань і остаточні наслідки удару.

За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину ( ст. 438 КК України).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 571-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Вадим Лях

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.