Авіаудар по центру Слов’янська: пошкоджено багатоповерхівки, серед поранених – дитина
У суботу, 13 червня, російські війська атакували Слов’янськ Донецької області керованими авіабомбами.
Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях та Донецька обласна прокуратура.
Атака на Слов’янськ 13 червня: що відомо
За попередньою інформацією, близько 10:45 російські війська завдали удару по центральній частині міста трьома керованими авіабомбами ФАБ-250.
Унаслідок атаки на Слов’янськ сьогодні пошкоджено 24 багатоповерхові будинки, навчальний заклад та автомобілі.
Також відомо про п’ятьох постраждалих. Це один чоловік чоловік, 9-річний хлопчик та жінки 52, 59 і 65 років.
Їх ушпиталено з мінно-вибуховими травмами, множинними різаними і рваними ранами. Стан однієї з потерпілих лікарі оцінюють як важкий.
Наразі відповідні служби продовжують працювати на місці та уточнювати масштаби руйнувань і остаточні наслідки удару.
За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину ( ст. 438 КК України).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 571-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Вадим Лях