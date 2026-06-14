Семеро людей постраждали під час атаки на Дніпро сьогодні, 14 червня.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Атака на Дніпро 14 червня: що відомо

Під час атаки на Дніпро 14 червня під удар потрапило підприємство легкої промисловості.

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Джерело: Олександр Ганжа

Фото: Олександр Ганжа

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