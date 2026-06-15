Зокрема, після чергової російської атаки на Київ на території Мистецького арсеналу сталася пожежа.

Представники комплексу припускають, що сталося це через влучання ударного безпілотника типу Shahed.

Наразі на місці працюють рятувальні служби.

Фахівці встановлюють масштаби пошкоджень та оцінюють наслідки для будівлі Мистецького арсеналу.

На щастя, працівники комплексу в безпеці.

— Для багатьох людей Мистецький арсенал є місцем зустрічі з культурою, історією та важливими суспільними розмовами. Сьогодні російська агресія вкотре завдає удару по культурній спадщині України.

Зауважимо, що під час вибухів у Києві сьогодні, 15 червня, зафіксовані руйнування майже на 50 локаціях.

Наразі відомо про пожежі на кіностудії Довженка, в Успенському соборі на території Києво-Печерської Лаври.

За попередніми даними, під час вибухів у Києві загинули чотири людини, ще 25 постраждали, зокрема дві дитини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 573-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.