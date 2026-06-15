Росія атакувала територію Києво-Печерської лаври — об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та однієї з найвизначніших духовних і культурних пам’яток України.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури Тетяна Бережна.

Атака на Києво-Печерську лавру: що відомо

За її словами, внаслідок російського удару пошкоджено Успенський собор. Наразі на місці працюють відповідні служби, які локалізують виниклі пожежі.

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Тетяна Бережна нагадала, що Києво-Печерська лавра входить до переліку об’єктів під посиленим захистом відповідно до Другого протоколу до Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту.

За словами міністерки, атака на Києво-Печерську лавру є одним із найтяжчих злочинів проти світової культурної спадщини.

– Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова не лише про Україну. Йдеться про спадщину, що належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину, – наголосила Тетяна Бережна.

Наразі інформація про масштаби пошкоджень уточнюється. Після завершення роботи профільних служб буде проведено детальну оцінку стану пам’ятки.

За даними рятувальників ДСНС, горить дах Успенського Собору на площі близько 800 кв. м.

Крім того, сталося займання будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу Мистецький арсенал на площі 1000 кв. м.

Вночі Росія масовано атакувала Київ. Повідомляється про жертви та понад два десятки поранених. Є руйнування у дев’яти районах столиці.

Фото: міністерка культури Тетяна Бережна

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