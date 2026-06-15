Сьогодні, 15 червня, у Харкові під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло п’ятеро рятувальників ДСНС.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Атака на Харків 15 червня: що відомо

Ще щонайменше п’ятеро бійців ДСНС дістали поранення.

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— Мої співчуття сімʼям загиблих героїв без зброї. На жаль, продовжуємо втрачати тих, хто рятує життя, — наголосив Ігор Клименко.

Щодо наслідків нічної атаки РФ на Україну, то Київ — під головним ударом. Там є значні руйнування цивільної інфраструктури. До ліквідації наслідків задіяні необхідні служби.

14 червня Росія також масовано атакувала Харків. Зафіксоване влучання ворожого дрону по Харківському художньому музею. За попередньою інформацією, постраждала 1-місячна дитина. Ще 4 людини були поранені – троє жінок 34-років, 22-років та 28-років.

10 травня росіяни атакували рятувальників у Нікопольському районі Дніпропетровської області. Внаслідок удару безпілотника травми дістав 23-річний водій.

Під час атаки Полтавської області 5 травня загинули двоє рятувальників ДСНС – Віктор Кузьменко та Дмитро Скриль.

7 лютого під час ліквідації наслідків удару по складу компанії Рошен у Яготині Київської області загинув рятувальник Михайло Проценко.

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