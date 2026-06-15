Під час вибухів у Києві Комфорт Таун — житловий комплекс (ЖК) у Дніпровському районі столиці — вкотре став ціллю армії РФ.

Вибухи в Києві: Комфорт Таун сьогодні знову під ударом РФ

Після нічних вибухів у Києві Комфорт Таун сьогодні знову потрапив під удар російських окупантів.

Руйнування, імовірно, спричинило падіння уламків ворожих повітряних цілей.

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Відомо про пожежу в Академії сучасної освіти А+, що на території ЖК Комфорт Таун у Києві.

Наразі рятувальники намагаються приборкати займання.

Згідно з наявними даними, у дев’ятиповерхівці навпроти ЖК Комфорт Таун у Києві, вибиті вікна та пошкоджено фасад. Згоріли кілька автомобілів.

За попередньою інформацією, у районі ЖК Комфорт Таун у Києві минулося без жертв і постраждалих.

На інших локаціях після вибухів у Києві сьогодні, 15 червня, загинули щонайменше чотири людини. Ще 25 осіб, зокрема двоє дітей, постраждали.

Наразі вирують пожежі на кіностудії Довженка, в Успенському соборі на території Києво-Печерської Лаври.

Зауважимо, що будинки ЖК Комфорт Таун у Києві уже щонайменше четвертий раз зазнають пошкоджень під час обстрілів.

Уперше уламки ворожого безпілотника впали на дах одного з будинків у травні 2023 року.

Також уламки БпЛА поцілили в один з будинків житлового комплексу вночі проти 29 листопада 2025 року. Тоді ж незначних пошкоджень зазнала також Академія сучасної освіти А+ на території ЖК Комфорт Таун у Києві.

9 січня 2026 року було влучання в дах п’ятиповерхової частину будинку і фасад сусіднього 13-ти поверхового. Крім того, були побиті фасади і вибиті вікна в навколишніх будинках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 573-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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