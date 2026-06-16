Вибухи у Запоріжжі прогриміли під час атаки на місто ударних безпілотників.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі 16 червня: що відомо

За попередніми даними, один із безпілотників влучив по автомобілю неподалік торговельного центру.

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Унаслідок удару постраждали двоє цивільних.

Пізніше стало відомо, що під час вибухів у Запоріжжі на іншому об’єкті постраждали ще троє людей.

На місцях ударів працюють екстрені служби. Вони надають допомогу постраждалим та встановлюють усі обставини атаки.

Інформація щодо стану травмованих та можливих додаткових наслідків уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 574-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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