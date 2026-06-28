Уночі проти 28 червня ворог атакував Дніпропетровську область ударними безпілотниками та артилерією.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Атака на Дніпропетровську область 28 червня: що відомо

За словами очільника ОВА, протягом доби російські війська майже 20 разів атакували три райони області, застосовуючи ударні безпілотники та артилерію.

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На Нікопольщині під обстрілами перебували Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька, Покровська міська та сільська громади. Унаслідок одного з ударів загорілася будівля спортивної школи.

У Підгородненській громаді Дніпровського району через атаку виникла пожежа на автозаправній станції (АЗС). Там постраждала одна людина.

Ще дві пожежі на АЗС сталися у Губиниській громаді Самарівського району. Також пошкоджено автомобілі.

Поранення дістала 41-річна жінка. Її госпіталізували до лікарні у стані середньої важкості.

Наразі остаточні наслідки атаки на Дніпропетровську область 28 червня уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 586-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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