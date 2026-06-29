Вдень 29 червня відбулася ворожа атака на маршрутку у Запоріжжі. Росіяни вдарили дронами по одному з районів міста. Загинуло троє людей, семеро дістали поранення.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Атака на маршрутку у Запоріжжі 20 червня: що відомо

– Ворог атакував безпілотником маршрутне таксі в одному із районів Запоріжжя. Поранені двоє чоловіків та жінка. Їм надають медичну допомогу, – написав очільник ОВА.

Згодом Федоров додав, що внаслідок атаки на маршрутку сьогодні загинуло двоє людей. Постраждали шестеро осіб, серед них – дитина.

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Пізніше стало відомо, що в машині швидкої допомоги померла важкопоранена жінка. Загалом загинули троє людей, семеро дістали поранення.

Нагадаємо, 19 червня окупанти здійснили дві атаки на марштурки у Херсоні. Тоді росіяни вдарили безпілотниками по житлових кварталах міста.

Унаслідок першої атаки постраждало семеро людей. У них діагностували вибухові травми, осколкові поранення, контузії та гостру реакцію на стрес.

Друга атака на маршрутку в Херсоні, на щастя, минула без травмованих.

16 червня російські війська також атакували маршрутний автобус у Херсоні.

Тоді загинув один чоловік, дістали поранень троє людей, серед них – водій автобуса.

Після прибуття правоохоронців на місце події російські військові завдали повторного удару. Внаслідок другого обстрілу були поранені ще двоє поліцейських.

Фото: Іван Федоров

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