Київ та область накрила негода: пилові бурі, зливи та повалені дерева
- Київ і область накрили пилові бурі, грози та шквальний вітер до 20 м/с.
- У столиці падають дерева, білборди та електроопори, фіксуються обриви дротів і перебої зі світлом.
- Зливи підтопили вулиці та громадський транспорт, а ДТЕК перевів аварійні бригади у посилений режим роботи.
Київ та область увечері 29 червня накрила потужна негода – здійнявся сильний вітер, виникли пилові бурі та почалася гроза.
Про це повідомляють кореспонденти Фактів ICTV.
Негода в Києві 29 червня: що відомо
У Києві негода 29 червня спричинила перебої зі світлом у частині районів. Фіксуються обриви електродротів та падіння дерев через шквальний вітер.
Також в українській столиці підтоплює вулиці та громадський транспорт. У соцмережах публікують фото та відео, де видно, як сильний вітер зносить дахи будівель, ліхтарі та валить білборди.
Зауважимо, що злива вже ускладнила рух транспорту в Києві.
Негода зачепила і область. На Київщині виникла пилова буря: сильний вітер підняв пісок і будівельні матеріали з відкритих майданчиків та недобудов.
Як попередили синоптики Укргідрометцентру, небезпечні метеорологічні явища на території Київщини та Києва триватимуть до кінця доби 29 червня. Очікуються грози та шквали 15-20 м/с до кінця доби.
– І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту, – йдеться у повідомленні ДТЕК.
Тим часом ДТЕК наголошує, що переходить на посилений режим роботи через негоду в Києві та Київській області.
– Аварійні бригади ДТЕК переведені у посилений режим та працюють 24/7, щоб вчасно усувати можливі аварії – сказано в заяві.
Енергетики попросили користуватися електрикою ощадливо, щоб не перевантажувати мережу.
Раніше Укргідрометцентр попереджав, що 29 червня у Києві та Київській області стовпчики термометрів можуть сягнути +35…+38°С.. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Опадів не прогнозували.