Київ та область увечері 29 червня накрила потужна негода – здійнявся сильний вітер, виникли пилові бурі та почалася гроза.

Про це повідомляють кореспонденти Фактів ICTV.

Негода в Києві 29 червня: що відомо

У Києві негода 29 червня спричинила перебої зі світлом у частині районів. Фіксуються обриви електродротів та падіння дерев через шквальний вітер.

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Також в українській столиці підтоплює вулиці та громадський транспорт. У соцмережах публікують фото та відео, де видно, як сильний вітер зносить дахи будівель, ліхтарі та валить білборди.

Зауважимо, що злива вже ускладнила рух транспорту в Києві.

Негода зачепила і область. На Київщині виникла пилова буря: сильний вітер підняв пісок і будівельні матеріали з відкритих майданчиків та недобудов.

Як попередили синоптики Укргідрометцентру, небезпечні метеорологічні явища на території Київщини та Києва триватимуть до кінця доби 29 червня. Очікуються грози та шквали 15-20 м/с до кінця доби.

– І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту, – йдеться у повідомленні ДТЕК.

Тим часом ДТЕК наголошує, що переходить на посилений режим роботи через негоду в Києві та Київській області.

– Аварійні бригади ДТЕК переведені у посилений режим та працюють 24/7, щоб вчасно усувати можливі аварії – сказано в заяві.

Енергетики попросили користуватися електрикою ощадливо, щоб не перевантажувати мережу.

Раніше Укргідрометцентр попереджав, що 29 червня у Києві та Київській області стовпчики термометрів можуть сягнути +35…+38°С.. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Опадів не прогнозували.

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