Вночі росіяни атакували п’ять АЗС у Дніпропетровській області. На жаль, є жертва та поранені.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Атака на АЗС на Дніпропетровщині 1 липня

За інформацією Олександра Ганжі, внаслідок ворожої атаки 43-річна жінка загинула, троє дістали поранень. У стані середньої тяжкості госпіталізована 35-річна вагітна жінка. Ще дві жінки 49 та 71 років лікуватимуться амбулаторно.

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— Всюди пошкоджене обладнання. Зайнялися пожежі, — сказав Олександр Ганжа.

Вночі в небі над Дніпропетровщиною сили протиповітряної оборони збили 11 ворожих ударних БпЛА.

У відповідь на українські атаки на логістичні об’єкти росіяни вирішили знищити всі наші прифронтові АЗС, повідомив радник міністра оборони України Сергій Флеш Бескрестнов. Для атак ворог використовує Шахеди та дрони крилатого та роторного типу.

Ворог атакує об’єкти у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.

— Цивільні АЗС жодним чином не впливають на військові поставки пального, тому метою атак є тероризування цивільного населення, — наголосив Сергій Бекстернов.

За його словами, уряд знайде можливості організувати доставку, розподіл та продаж пального українцям.

17 червня ворог завдав масованого удару по Тростянцю на Сумщині. На жаль, там знищено усі АЗС.

25 червня росіяни атакували Суми. Був приліт по АЗС та житловому сектору.

27 червня ворог атакував Охтирку Сумської області. Унаслідок удару в місті та громадах поруч зафіксовані влучання у приватні будинки, а також на території автозаправних станцій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 589-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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