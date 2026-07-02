У ніч проти 2 липня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ ракетами та ударними безпілотниками. Відомо про щонайменше 13 загиблих та понад 80 постраждалих.

Про наслідки атаки повідомили мер Києва Віталій Кличко, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, ДСНС України та МВС України.

Атака на Київ 2 липня: що відомо про наслідки

Повітряну тривогу в Києві оголосили через загрозу застосування ракет і ударних безпілотників. Згодом у Києві прогриміли вибухи.

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За даними ДСНС, під час нічної атаки на Київ 2 липня влучання зафіксовано у семи районах столиці. Переважно це житлова забудова та об’єкти цивільної інфраструктури. Загалом відомо про понад 30 локацій по столиці, що постраждали внаслідок обстрілу.

– Є дуже значні прямі прильоти по житлових будинках, де з-під завалів, на жаль, деблокують, зокрема, загиблих… Зараз служби працюють над розгортанням штабів поруч із ключовими постраждалими локаціями, – зазначив Тимур Ткаченко.

У Дарницькому районі пошкоджені житлові п’яти-, дев’яти- та 16-поверхові будинки, а також приватна забудова. Крім того, виникли пожежі та часткові руйнування житлових будинків.

В одному з дев’ятиповерхових будинків руйнування зафіксовано з першого по шостий поверх. ДСНС зараз працює над порятунком людей з-під завалів багатоповерхівки. На цій локації уже вдалося врятувати 17 людей, сімох із них деблокували. Відомо про щонайменше одного загиблого та безвісти зниклих. Пошуки людей під завалами тривають.

У Шевченківському районі сталися пожежі на покрівлі житлового будинку та готелю. Також виникли займання у п’ятиповерхівці, нежитловій будівлі та на території ринку.

Під час атаки пошкоджено будівлю, де розташована одна з підстанцій екстреної медичної допомоги. Постраждали п’ятеро працівників — медики та водії. Один із парамедиків перебуває у вкрай тяжкому стані.

У Голосіївському районі загорівся технічний поверх 16-поверхового житлового будинку.

У Печерському районі пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок та виникла пожежа на площі близько 200 кв. м. Надзвичайники врятували одну людину.

В Оболонському районі сталася пожежа на території складського майданчика. Рятувальники надали першу допомогу постраждалому, якого люди винесли до пожежного підрозділу. Станом на ранок пожежу не загасили.

У Святошинському районі пошкоджено два приватні житлові будинки.

У Деснянському районі зазнала пошкоджень дев’ятиповерхівка. За попередньою інформацією, у будинку були заблоковані люди.

Атака на Київ 2 липня: що відомо про загиблих і постраждалих

Станом на ранок 2 липня відомо, що унаслідок атаки на Київ сьогодні загинули 13 людей, ще 86 постраждали (серед них двоє дітей, медики та працівник ДСНС). За даними Офісу генпрокурора, травмовані 6-річна дівчинка та її півторарічний брат.

До лікарень госпіталізували 70 постраждалих людей.

Остаточні наслідки атаки на Київ 2 липня наразі встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 590-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ГСЧС

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