РФ атакувала Шевченкове на Харківщині КАБом: є загиблий та постраждалі
Атака на Шевченкове Харківської області 2 липня забрала життя 76-річного чоловіка, ще п’ятеро людей постраждали.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Атака на Шевченкове Харківської області: що відомо
Олег Синєгубов зауважив, що атака на Шевченкове Харківської області 2 липня відбулася за допомогою керованої авіаційної бомби (КАБ).
Внаслідок російського удару загинув 76-річний чоловік, ще п’ятеро людей постраждали.
Йдеться про 70-річного і 52-річного чоловіків, які дістали вибухові поранення, а також про 47-річну і 52-річну жінок та 41-річного чоловіка, які зазнали гострої реакції на стрес.
– Медики надають їм необхідну допомогу. Пошкоджено приватний будинок. Триває ліквідація наслідків обстрілу, – повідомив очільник ОВА.
Пізніше він додав, що окупанти вдарили дроном по Салтівському району Харкова. Попередньо, постраждалих немає.
Нагадаємо, під час нічної атаки на Україну 2 липня російські війська застосували 74 ракети різних типів і 496 безпілотників.
Фото: Олег Синєгубов