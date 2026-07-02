Атака на Шевченкове Харківської області 2 липня забрала життя 76-річного чоловіка, ще п’ятеро людей постраждали.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Атака на Шевченкове Харківської області: що відомо

Олег Синєгубов зауважив, що атака на Шевченкове Харківської області 2 липня відбулася за допомогою керованої авіаційної бомби (КАБ).

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Внаслідок російського удару загинув 76-річний чоловік, ще п’ятеро людей постраждали.

Йдеться про 70-річного і 52-річного чоловіків, які дістали вибухові поранення, а також про 47-річну і 52-річну жінок та 41-річного чоловіка, які зазнали гострої реакції на стрес.

– Медики надають їм необхідну допомогу. Пошкоджено приватний будинок. Триває ліквідація наслідків обстрілу, – повідомив очільник ОВА.

Пізніше він додав, що окупанти вдарили дроном по Салтівському району Харкова. Попередньо, постраждалих немає.

Нагадаємо, під час нічної атаки на Україну 2 липня російські війська застосували 74 ракети різних типів і 496 безпілотників.

Фото: Олег Синєгубов

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