Потужні вибухи пролунали у Харкові вдень сьогодні, 3 липня. Внаслідок атаки спалахнула пожежа на автозаправній станції, є постраждалі люди.

Про наслідки атаки на Харків розповів міський глава Ігор Терехов.

Вибухи в Харкові вдень 3 липня: які наслідки

За словами Терехова, зафіксували влучання ворожого дрона в автозаправну станцію в Київському районі Харкова.

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На місці спалахнула пожежа. Є попередня інформація про постраждалих.

Раніше сьогодні, 3 липня, російський безпілотник завдав удару по Київському району Харкова, внаслідок чого постраждали троє людей.

Крім того, під удар потрапила машина одного з міських комунальних підприємств.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що внаслідок удару дрона по Київському району постраждали 58-річний та 63-річний чоловіки, а також 58-річна жінка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1591-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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