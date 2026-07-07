Під час нічної атаки на Україну 7 липня російські війська застосували 123 ударні безпілотники різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 7 липня: що відомо

Уночі проти на 7 липня (з 18:00 6 липня) російські війська атакували Україну 123 ударними безпілотниками типу Shahed, зокрема реактивними, а також дронами Гербера, Італмас і БпЛА-імітаторами типу Пародія.

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Запуски здійснювалися з районів російських Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, Шаталова, Міллерова, а також із тимчасово окупованих Донецька та Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 7 липня сили протиповітряної оборони збили або приглушили 108 ворожих безпілотників різних типів на Півночі, Півдні, у Центрі та на Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Ще на п’яти локаціях зафіксували падіння уламків збитих безпілотників.

Зокрема, близько опівночі російські війська атакували Самар на Дніпропетровщині.

За словами Олександра Ганжі, після удару спалахнула масштабна пожежа, яка охопила складські приміщення, де зберігалася сільськогосподарська техніка. На ліквідацію займання рятувальникам знадобилося кілька годин.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Крім того, вранці 7 липня російський реактивний безпілотник Shahed атакував Кривий Ріг.

За словами Олександра Вілкула, дрон влучив в один з об’єктів цивільної інфраструктури. Начальник Дніпропетровської ОВА уточнив, що удар припав по приміщенню логістичної компанії.

Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа. Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на сусідні будівлі.

Також вранці 7 липня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками.

За словами Ігоря Терехова, дрон влучив в автозаправну станцію у Шевченківському районі міста. На місці загорілася паливна колонка.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, площа пожежі становила близько 2 кв. м.

Пошкоджень прилеглих будинків не зафіксовано.

Унаслідок удару 53-річна працівниця АЗС дістала гостру реакцію на стрес.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворога атака на Україну досі триває — у повітряному просторі України спостерігаються кілька російських БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 595-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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