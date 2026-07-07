Вибухи у Дніпрі сьогодні вранці, 7 липня, пролунали під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Вибухи у Дніпрі 7 липня: що відомо

За інформацією ЗМІ, перед тим як прогриміли вибухи у Дніпрі, Повітряні сили ЗСУ двічі попередили про загрозу застосування ракетного озброєння та закликали жителів міста перебувати в укриттях.

Зараз дивляться

Наразі офіційної інформації про можливі наслідки атаки на Дніпро, руйнування чи постраждалих немає.

Інформація уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 595-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.