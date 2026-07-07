Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Вибухи у Дніпрі: Повітряні сили двічі попереджали про рух ракети до міста
Вибухи у Дніпрі сьогодні вранці, 7 липня, пролунали під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Вибухи у Дніпрі 7 липня: що відомо
За інформацією ЗМІ, перед тим як прогриміли вибухи у Дніпрі, Повітряні сили ЗСУ двічі попередили про загрозу застосування ракетного озброєння та закликали жителів міста перебувати в укриттях.
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Наразі офіційної інформації про можливі наслідки атаки на Дніпро, руйнування чи постраждалих немає.
Інформація уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 595-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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