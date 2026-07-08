Вибухи в Харкові: ракета влучила в житловий будинок, є загиблі, діти серед поранених
Унаслідок ранкових вибухів у Харкові загинули дві людини і постраждали ще 20, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Оновлено о 10:05.
Вибухи в Харкові 8 липня: що відомо
Спочатку Ігор Терехов повідомив про влучання дрона по автозаправній станції в Київському районі. На місці виникла пожежа. Інформація про постраждалих на той момент не надходила.
Невдовзі міський голова сповістив про ракетний удар по Немишлянському району.
За його словами, ракета влучила в житловий будинок.
Після цього міський голова повідомив, що внаслідок ракетної атаки на Харків 8 липня є загиблі та постраждалі.
Наразі відомо, що внаслідок вибухів у Харкові сьогодні, 8 липня, загинули дві людини. Також відомо про 20 поранених, серед них – троє дітей 14, 16 і 17 років.
На місцях ударів працюють екстрені служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.
Нагадаємо, що вночі 8 липня російські війська також завдали ракетної атаки на Харків. Влучання зафіксували в Основ’янському та Немишлянському районах міста.
Тоді було пошкоджено понад 20 приватних будинків, вікна храму, мережу вуличного освітлення та п’ять автомобілів. Четверо людей зазнали гострої реакції на стрес.
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