Унаслідок ранкових вибухів у Харкові загинули дві людини і постраждали ще 20, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Оновлено о 10:05.

Вибухи в Харкові 8 липня: що відомо

Спочатку Ігор Терехов повідомив про влучання дрона по автозаправній станції в Київському районі. На місці виникла пожежа. Інформація про постраждалих на той момент не надходила.

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Невдовзі міський голова сповістив про ракетний удар по Немишлянському району.

За його словами, ракета влучила в житловий будинок.

Після цього міський голова повідомив, що внаслідок ракетної атаки на Харків 8 липня є загиблі та постраждалі.

Наразі відомо, що внаслідок вибухів у Харкові сьогодні, 8 липня, загинули дві людини. Також відомо про 20 поранених, серед них – троє дітей 14, 16 і 17 років.

На місцях ударів працюють екстрені служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, що вночі 8 липня російські війська також завдали ракетної атаки на Харків. Влучання зафіксували в Основ’янському та Немишлянському районах міста.

Тоді було пошкоджено понад 20 приватних будинків, вікна храму, мережу вуличного освітлення та п’ять автомобілів. Четверо людей зазнали гострої реакції на стрес.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 596-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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