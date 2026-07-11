Унаслідок ракетної атаки на Одесу 11 липня загинули двоє людей.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Ракетна атака на Одесу 11 липня: що відомо

За попередніми даними, російська ракета влучила в об’єкт цивільної інфраструктури.

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Унаслідок атаки на Одесу сьогодні загинули двоє людей. Також постраждав 24-річний чоловік. Він отримав осколкове поранення, йому надають необхідну медичну допомогу.

Наразі на місці атаки на Одесу 11 липня працюють усі профільні служби. Триває ліквідація наслідків російського удару.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Атака на Одещину 11 липня: що відомо

У ніч на 11 липня російські війська також атакували південь Одеської області. Унаслідок удару було пошкоджено поліклініку, щонайменше три приватні житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

У медичному закладі вибито близько 60 вікон, пошкоджено вісім дверей та зруйновано понад 60% навісної стелі. Водночас медичне обладнання не постраждало і залишилося придатним до роботи.

За інформацією Одеської ОВА, тоді обійшлося без загиблих і постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 599-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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