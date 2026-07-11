Вибухи в Сумах: РФ вдарила КАБами по місту, є загиблі та поранені
Вибухи у Сумах пролунали вдень 11 липня після удару російських керованих авіабомб.
Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Вибухи у Сумах 11 липня: що відомо
За словами очільника ОВА, дві керовані авіабомби ворога вдарили по людному місцю, де перебували цивільні, рухалися автомобілі та громадський транспорт. В епіцентрі одного з ударів була дорога та зупинка громадського транспорту.
Ще один удар був спрямований по об’єкту інфраструктури.
Вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерхові будинки навколо місць влучань. Вибито сотні вікон і балконних рам.
За попередніми даними, внаслідок російського удару КАБ по Сумах загинули п’ятеро людей, серед них – дитина.
Один із боєприпасів влучив поблизу маршрутного автобуса, який зазнав значних пошкоджень. Наразі офіційно не уточнюється, чи були серед загиблих і поранених його пасажири.
Ще сімох постраждалих доправили до лікарень. Медики надають їм усю необхідну допомогу.
Загалом унаслідок вибухів у Сумах 11 липня постраждали 30 людей.
Рятувальна операція на місці удару триває. Інформація щодо наслідків вибухів у Сумах 11 липня уточнюється. Жителів закликають не наближатися до місця влучання через загрозу повторних ударів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 599-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Сумська ОВА