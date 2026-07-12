У ніч на 12 липня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками, внаслідок чого є пошкодження та руйнування. Проте обійшлося без постраждалих людей.

Про це повідомляє керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атака на Одеську область 12 липня: які наслідки

За інформацією ОВА, в Одеському районі внаслідок атаки пошкоджено будівлі та обладнання на території інфраструктурного обʼєкта.

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Внаслідок атаки ударними безпілотниками постраждав житловий сектор. Там пошкоджень зазнали два приватні житлові будинки та три легкових автомобілі.

Як зазначають в ОВА, на щастя, травмованих або загиблих немає. Але зараз тривають роботи, щоб усунути наслідки російської атаки.

Напередодні, 11 липня, Росія завдала ракетного удару по Одесі, внаслідок чого загинули двоє людей, а кількість постраждалих збільшилася до п’яти осіб. Серед поранених – 24-річний чоловік.

За даними Одеської ОВА, під російську атаку потрапив об’єкт цивільної інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 600-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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