Вночі ворог атакував Харків ударними дронами. Є влучання у кількох районах міста.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нічна атака на Харків 12 липня

За словами Ігоря Терехова, росіяни атакували Харків ударними Шахедами.

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Внаслідок удару у Шевченківському районі пошкоджено понад 20 житлових будинків, у Київському — горів гаражний кооператив. Людей, які звернулися за медичною допомогою — троє.

У Шевченківському районі постраждали двоє людей, серед яких — 16-річна дівчинка. Медики надали необхідну допомогу.

Також приліт ворожих дронів зафіксовано в Київському та Салтівському районах. На щастя, там ніхто не постраждав.

Зранку 11 липня росіяни атакували Харків ударними безпілотниками. Ворожий дрон вдарив по підприємству у Немишлянському районі. Внаслідок вибухів постраждали восьмеро людей. Трьох постраждалих госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Вночі 8 липня російські війська ракетами атакували Харків. Влучання зафіксували в Основ’янському та Немишлянському районах. Вибухами пошкоджено понад 20 приватних будинків, автівки. Щонайменше 4 людини постраждало.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 600-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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