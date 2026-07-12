Пізно ввечері в Одеській області після оголошення загрози ворожих БпЛА пролунали вибухи.

Вибухи на Одещині: що відомо

Одеська область перебуває під атакою БпЛА – там пролунали вибухи, пишуть місцеві пабліки.

Повідомляється, що дрони типу Гербера пролітав на рівні 13-го поверху над будинками.

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Наразі офіційного підтвердження інформації немає, а саме чи є постраждалі та руйнування. Слідкуємо за ситуацією.

Також не відомо про насліки атаки воорожих дронів на Одещину.

Нагадаємо, що вдень 11 липня Росія завдала ракетного удару по Одесі, внаслідок чого загинули двоє людей. Було зафіксовано влучення в об’єкт громадянської інфраструктури.

Крім того, в ніч проти 11 липня російські війська також атакували південь Одеської області. Внаслідок удару було пошкоджено поліклініку, як мінімум три приватні житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 600-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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