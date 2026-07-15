Російські війська завдали шістьох ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади. Відомо про трьох загиблих та 17 постраждалих.

Оновлено о 11:47. Про це повідомляє керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Вибухи в Сумах вранці 15 липня: які наслідки

За інформацією ОВА, російська армія завдала шістьох ударів керованими авіабомбами по Сумській громаді.

Зараз дивляться

Один із КАБів влучив поблизу медичних закладів – у районі з жвавим рухом людей і транспорту. Попередньо, інші удари РФ завдала по об’єктах інфраструктури.

На цю хвилину підтверджено загибель трьох людей. Серед них – жінка та чоловік. Ще одна людина отримала вкрай тяжкі ушкодження, через що наразі неможливо встановити її стать. Особи загиблих з’ясовуються.

Кількість постраждалих зросла до 17 людей. Серед них – 16-річний хлопець. Його та ще двох поранених із тяжкими ушкодженнями зараз оперують.

На думку Олега Григорова, це черговий свідомий удар російських військ по мирному населенню України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 603-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сумська ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.