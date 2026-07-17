Ракетна атака на Одесу: дві людини загинули, серед постраждалих — діти
- Росія завдала ракетного удару по Одесі ввечері 16 липня.
- Загинули двоє людей, серед них жінка, яка гуляла з дітьми.
- Пошкоджено триповерховий житловий будинок і автомобілі.
Пізно ввечері 16 липня росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Є пошкодження цивільної інфраструктури. На жаль, є загиблі та поранені.
Про це повідомили у ДСНС та керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Атака на Одесу 16 липня: наслідки
О 22:21 Олег Кіпер попередив про роботу протиповітряної оборони.
О 22:50 він повідомив, що внаслідок ворожої атаки на Одесу одна людина загинула та є постраждалі. Пізніше уточнив, що кількість загиблих зросла до двох. Щонайменше шестеро постраждалих, серед яких діти.
За даними рятувальників ДСНС, внаслідок атаки на Одесу пошкоджено триповерховий житловий будинок та автомобілі.
Серед загиблих — жінка, яка під час атаки гуляла в парку з дітьми. Діти вижили, їм надається необхідна допомога.
Станом на 07:00 голова Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що росіяни атакували Хаджибейський район Одеси.
— Внаслідок влучання у житловий будинок загинули двоє мирних жителів. Співчуття рідним та близьким. Ще вісім людей отримали поранення. Пошкоджено 11 житлових будинків, — уточнив він.
На місці працюють комунальні служби та волонтери.
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Фото: Одеська ОВА