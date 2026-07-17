Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували 8 ракет та 130 безпілотників.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася з 18:00 16 липня і триває досі.

Російські війська за цей час застосували:

Зараз дивляться

1 протирадіолокаційну ракету Х-31П (із тимчасово окупованого Криму);

7 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (із тимчасово окупованого Криму);

130 ударних безпілотників типу Shahed (зокрема реактивних), Гербера, Італмас та дронів-імітаторів типу Пародія (із районів російських Приморсько-Ахтарська, Міллєрова, Орла, поки що захопленого Донецька та Гвардійського, що у Криму).

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 08:00 17 липня збили/приглушили на Півночі, Півдні та Сході країни:

5 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

115 БпЛА.

Зафіксовано влучання двох ракет та вісьмох ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на п’яти локаціях.

Протирадіолокаційна ракета Х-31П не досягла своєї цілі.

Атака на Україну триває — у повітряному просторі залишаються кілька БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 605-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.