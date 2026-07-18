Увечері суботи, 18 липня, росіяни здійснили атаку на Одещину. Ворог вдарив ракетами по парку розваг. Зруйновано рибацькі будинки, є загиблі та поранені.

Про це заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Атака на Одещину сьогодні, 18 липня: які наслідки

– Росія цинічно завдала ракетних ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одещини. На жаль, є загиблі та постраждалі, – написав Кіпер о 20:12.

Ворожа ракета влучала по території парку розваг. Унаслідок атаки на Одещину було зруйновано рибацькі будинки та пошкоджено шість автівок.

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Загинули двоє людей, ще четверо постраждали, серед них – дитина.

Наразі триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами можуть бути люди.

Кіпер додав, що ворог також наніс удар по іншому населеному пункту. Пошкоджено житловий будинок та два автомобілі. Є постраждалий.

Останнім часом Росія активізувала атаки на Одещину. Повітряні тривоги в регіоні оголошують майже безперервно протягом доби. Окрім ударних дронів, ворог дедалі частіше застосовує ракети.

Так, ввечері 16 липня росіяни вдарили ракетою по Одесі. Унаслідок атаки зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури. Одна людина загинула, є поранені.

Вчора окупанти завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини.

Унаслідок атаки було пошкоджено цивільне судно під прапором Маршаллових Островів, на борту якого виникла пожежа. Екіпаж евакуювали, четверо людей постраждали.

Фото: Повітряне командування Схід

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