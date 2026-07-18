Російські війська ввечері завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджено цивільне судно під прапором Маршаллових Островів, на борту якого виникла пожежа.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атака на судно в порту Одещини

За його словами, удар припав на портову інфраструктуру регіону. Ракета пошкодила надбудову цивільного судна, після чого там сталося загоряння.

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Екіпаж, що складався із 17 людей, евакуювали. Четверо членів команди зазнали поранень. Медики надали їм необхідну допомогу, госпіталізації вони не потребували.

Міністр з питань відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник також повідомив, що Росія вкотре завдала удару по цивільному торговельному судну.

За його словами, цілеспрямовані атаки на цивільну портову інфраструктуру та торговельний флот свідчать про свідоме порушення Росією норм міжнародного права.

Калашник зазначив, що такі удари створюють загрозу не лише для України, а й для безпеки міжнародного судноплавства та стабільності світових ланцюгів постачання.

13 липня РФ атакувала цивільне судно під прапором Того на Одещині. Тоді загинуло п’ятеро членів екіпажу, ще 12 дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 606-ту добу.

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