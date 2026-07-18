Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували сім ракет та 90 безпілотників.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася з 18:00 17 липня і триває досі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог запустив:

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дві балістичні ракети Іскандер-М (із тимчасово окупованого Криму);

дві протикорабельні ракети Онікс (із тимчасово окупованого Криму);

три керовані авіаційні ракети Х-59/69 (із повітряного простору тимчасово окупованого Криму);

90 ударних БпЛА типу Shahed (зокрема реактивних), Гербера, Італмас, баражувальних боєприпасів Бандероль та дронів-імітаторів типу Пародія (із районів російських Брянська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, поки що захопленого Донецька та Гвардійського, що у Криму).

Основним напрямком удару була Одещина.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьюи та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України до 09:00 18 липня збили/приглушили:

одну керовану авіаційну ракету Х-59/69;

69 БпЛА.

Приземлили їх на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 19 ударних БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на п’яти локаціях.

Атака на Україну триває, оскільки в повітряному просторі залишаються кілька дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 606-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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