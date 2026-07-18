РФ атакувала Україну сімома ракетами та 90 дронами: скільки цілей знищено
Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували сім ракет та 90 безпілотників.
Нічна атака на Україну: що відомо
Нічна атака на Україну почалася з 18:00 17 липня і триває досі.
За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог запустив:
- дві балістичні ракети Іскандер-М (із тимчасово окупованого Криму);
- дві протикорабельні ракети Онікс (із тимчасово окупованого Криму);
- три керовані авіаційні ракети Х-59/69 (із повітряного простору тимчасово окупованого Криму);
- 90 ударних БпЛА типу Shahed (зокрема реактивних), Гербера, Італмас, баражувальних боєприпасів Бандероль та дронів-імітаторів типу Пародія (із районів російських Брянська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, поки що захопленого Донецька та Гвардійського, що у Криму).
Основним напрямком удару була Одещина.
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьюи та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України до 09:00 18 липня збили/приглушили:
- одну керовану авіаційну ракету Х-59/69;
- 69 БпЛА.
Приземлили їх на Півночі, Півдні та Сході країни.
Зафіксовано влучання ракет та 19 ударних БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на п’яти локаціях.
Атака на Україну триває, оскільки в повітряному просторі залишаються кілька дронів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 606-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.