18 липня армія РФ завдала подвійного удару по локомотиву та пасажирських вагонах поїзда на Запоріжжі.

Про це повідомив міністр із відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Подвійний удар по поїзду на Запоріжжі: що відомо

Подвійного удару по поїзду на Запоріжжі, зокрема по локомотиву та пасажирських вагонах, було завдано 18 липня.

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Атаку окупанти здійснили, залучивши ударні безпілотники.

Завдяки роботі моніторингової групи, професійним діям залізничників та своєчасному реагуванню всі пасажири й працівники були оперативно переведені в безпечне місце, зауважив Микола Калашник.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Зараз люди перебувають в укритті. Невдовзі їх довезуть до Запоріжжя автобусами.

Наразі в Укрзалізниці закликають пасажирів поїздів з/до Запоріжжя звертати увагу на персоналізовані сповіщення щодо рейсів у застосунку Укрзалізниці.

— Росія свідомо продовжує бити по цивільній інфраструктурі, намагаючись залякати людей та порушити роботу транспортної системи. Але українська залізниця продовжує працювати, забезпечуючи безперервне сполучення та виконуючи свою критично важливу місію навіть в умовах постійних атак, — наголосив міністр із відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 606-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Микола Калашник, Укрзалізниця

Фото: Микола Калашник, Укрзалізниця

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