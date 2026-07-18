У суботу, 18 липня, російські окупанти здійснили атаку на Запоріжжя керованими авіабомбами. Внаслідок удару є значні руйнування та поранені.

Про деталі поінформували начальник Запорізької ОВА Іван Федоров та ДСНС України.

Атака на Запоріжжя сьогодні, 18 липня: наслідки

За словами Федорова, під час атаки на Запоріжжя російські керовані авіабомби ударили по приватному сектору міста. Внаслідок удару зруйновані та пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

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За останніми даними, поранень зазнали п’ятеро людей, зокрема двоє дітей: 14-річний хлопчик та 17-річна дівчина.

Усім постраждалим надається медична допомога. На місці удару працюють екстрені служби міста.

Як відомо, ворог постійно обстрілює місто Запоріжжя та область, застосовуючи різні види озброєння.

Так, 18 липня ворог завдав подвійного удару дронами по локомотиву та пасажирських вагонах поїзда у Запорізькій області. На щастя, всіх пасажирів і працівників вдалося вчасно евакуювати в безпечне місце.

16 липня російські війська вдарили по Запоріжжю трьома керованими авіаційними бомбами, внаслідок чого загинули люди.

У червні в Головному управлінні розвідки Міноборони України попереджали, що війська РФ отримали наказ посилити удари по цивільних об’єктах Запоріжжя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 606-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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