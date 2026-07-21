На аеродромі Халіно у Курській області українські військові уразили винищувач МіГ-29 та зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1.

На аеродромі Халіно уражено МіГ-29 та Панцир-С1

15 окрема бригада артилерійської розвідки Чорний ліс успішно провела операцію на аеродромі Халіно у Курській області.

Уражено винищувач МіГ-29 та зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що МіГ-29 — багатоцільовий винищувач четвертого покоління, призначений для перехоплення повітряних цілей, ведення повітряного бою та ударів по наземних об’єктах. Літак може розвивати швидкість до близько 2,4 тис. км/год і нести ракети класу повітря — повітря, авіабомби та гарматне озброєння.

Панцир-С1 — російський мобільний зенітний ракетно-гарматний комплекс ближньої дії. Його використовують для захисту військових і стратегічних об’єктів від літаків, гелікоптерів, крилатих ракет та безпілотників. Комплекс оснащений зенітними ракетами, двома 30-мм гарматами та власними радарами виявлення і супроводу цілей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 609-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.