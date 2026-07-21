Російські війська атакували місто Одеса вдень у вівторок, 21 липня. Внаслідок удару пошкоджено житловий будинок, є постраждалі люди.

Про наслідки російської атаки на Одесу розповіли керівники ОВА Олег Кіпер та очільник МВА Сергій Лисак.

Вибухи в Одесі 21 липня: які наслідки атаки РФ

Російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Одеському регіону.

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За інформацією міської військової адміністрації, на цю хвилину відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу.

Серед них – 17-річний хлопець та 23-річна дівчина. Їм надають всю необхідну медичну допомогу.

Як розповіли в обласній військовій адміністрації, у центрі Одеси пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури: житлові будинки та установи.

Інформація щодо наслідків атаки та кількості постраждалих уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 609-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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