Вибухи в Одесі: пошкоджено житловий будинок, є постраждалі
Російські війська атакували місто Одеса вдень у вівторок, 21 липня. Внаслідок удару пошкоджено житловий будинок, є постраждалі люди.
Про наслідки російської атаки на Одесу розповіли керівники ОВА Олег Кіпер та очільник МВА Сергій Лисак.
Вибухи в Одесі 21 липня: які наслідки атаки РФ
Російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Одеському регіону.
За інформацією міської військової адміністрації, на цю хвилину відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу.
Серед них – 17-річний хлопець та 23-річна дівчина. Їм надають всю необхідну медичну допомогу.
Як розповіли в обласній військовій адміністрації, у центрі Одеси пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури: житлові будинки та установи.
Інформація щодо наслідків атаки та кількості постраждалих уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 609-ту добу.
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