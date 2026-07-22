Стрілянина в супермаркеті Києва: нетверезий чоловік відкрив вогонь у бік охоронця
Поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в супермаркеті в Оболонському районі Києва.
Про це повідомили в поліції Києва.
Стрілянина в супермаркеті Києва: що відомо
До поліції надійшло повідомлення про стрілянину в одному із супермаркетів на вулиці Північній в Оболонському районі столиці.
Правоохоронці встановили, що 35-річний киянин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зайшов до магазину та почав провокувати конфлікт із працівниками.
Під час сварки чоловік дістав пневматичний пістолет і здійснив постріл у бік охоронця.
Поліцейські затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили зброю.
Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.
Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Фото: поліція Києва