Поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в супермаркеті в Оболонському районі Києва.

Про це повідомили в поліції Києва.

Стрілянина в супермаркеті Києва: що відомо

До поліції надійшло повідомлення про стрілянину в одному із супермаркетів на вулиці Північній в Оболонському районі столиці.

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Правоохоронці встановили, що 35-річний киянин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зайшов до магазину та почав провокувати конфлікт із працівниками.

Під час сварки чоловік дістав пневматичний пістолет і здійснив постріл у бік охоронця.

Поліцейські затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили зброю.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Фото: поліція Києва

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