Під час нічної атаки на Суми 23 липня під ударом опинилися об’єкти цивільної інфраструктури.

Про наслідки атаки повідомили начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко та ДСНС України.

Атака на Суми 23 липня: що відомо

Уночі та вранці 23 липня російські війська спрямували ударні безпілотники по цивільній інфраструктурі Сум.

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За словами начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка, влучання зафіксували у приміщення школи та на автозаправній станції в Ковпаківському районі міста.

— Нічні та ранкові удари БпЛА по Сумах ворог спрямував по об’єктах цивільної інфраструктури: відбулося влучання по нежитловому приміщенню школи та АЗС у Ковпаківському районі Сум, — повідомив Кривошеєнко.

У ДСНС повідомили, що внаслідок російського удару по автозаправній станції виникла масштабна пожежа.

Попри складну безпекову ситуацію та стрімке поширення вогню, рятувальники оперативно ліквідували займання.

Наразі триває ліквідація інших наслідків російської атаки.

Відомо, що під час атаки на Суми 23 липня люди не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 611-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ГСЧС

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