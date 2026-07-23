Під час нічної атаки на Україну 23 липня російські війська застосували балістичну ракету, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 23 липня: що відомо

Уночі проти 23 липня (з 18:00 22 липня) російські війська атакували Україну:

Зараз дивляться

однією балістичною ракетою Іскандер-М

п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59 69;

168 ударними безпілотниками типу Shahed

Запуски безпілотників здійснювалися з районів Брянська, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Донецька та Криму.

Повітряний напад під час нічної атаки на Україну відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30 22 липня сили протиповітряної оборони збили чи приглушили на Півночі, Півдні та Сході країни:

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69;

154 ворожі безпілотники різних типів.

Водночас зафіксовано влучання однієї балістичної ракети, трьох керованих авіаційних ракет та семи ударних БпЛА на дев’яти локаціях.

Ще на чотирьох локаціях зафіксували падіння уламків збитих повітряних цілей.

Станом на ранок атака на Україну триває — у повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 611-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.