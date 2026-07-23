Нічна атака на Україну 23 липня: скільки з шести ракет та 168 дронів збила ППО
Під час нічної атаки на Україну 23 липня російські війська застосували балістичну ракету, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 23 липня: що відомо
Уночі проти 23 липня (з 18:00 22 липня) російські війська атакували Україну:
- однією балістичною ракетою Іскандер-М із тимчасово окупованого Криму;
- п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/ 69;
- 168 ударними безпілотниками типу Shahed, зокрема реактивними, а також дронами Гербера, Італмас і безпілотниками-імітаторами типу Пародія.
Запуски безпілотників здійснювалися з районів Брянська, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Донецька та Криму.
Повітряний напад під час нічної атаки на Україну відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 07:30 22 липня сили протиповітряної оборони збили чи приглушили на Півночі, Півдні та Сході країни:
- дві керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 154 ворожі безпілотники різних типів.
Водночас зафіксовано влучання однієї балістичної ракети, трьох керованих авіаційних ракет та семи ударних БпЛА на дев’яти локаціях.
Ще на чотирьох локаціях зафіксували падіння уламків збитих повітряних цілей.
Станом на ранок атака на Україну триває — у повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 611-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.