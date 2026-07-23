Троє людей загинули, щонайменше десятеро дістали поранення під час вибухів у Павлограді Дніпропетровської області 23 липня, що стали наслідком ударів керованих авіабомб (КАБів).

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вибухи в Павлограді 23 липня: що відомо

За словами очільника ОВА, внаслідок вибухів у Павлограді пошкоджене підприємство харчової промисловості. На місці спалахнула пожежа.

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Наразі там працюють відповідні служби.

Відомо, що троє людей загинули, ще 19 людей дістали поранень. Серед постраждалих 2-річна дівчинка.

Усі поранені у лікарні. Медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, вночі проти 23 липня російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією.

За даними обласної військової адміністрації, під ударами опинилися Дніпровський, Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони.

Зокрема, у Солонянській громаді Дніпровського району виникла пожежа. На Нікопольщині пошкоджені автозаправна станція, багатоквартирний і приватний будинки, а також автомобілі.

На Синельниківщині через обстріл постраждав приватний будинок, а у Зеленодольській громаді Криворізького району понівечені житловий будинок і автомобіль.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 611-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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