Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Вибухи в Запоріжжі: під завалами перебувають люди, є постраждалі
Російські війська атакували місто Запоріжжя вдень у четвер, 23 липня. Внаслідок обстрілу в Запоріжжі є постраждалі люди.
Про це повідомляє керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Вибухи в Запоріжжі: наслідки 23 липня
За інформацією ОВА, внаслідок удару російських військ по обласному центру поранено п’ятеро людей.
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Федоров розповів, що армія РФ атакувала житлові райони та промислову зону в Запоріжжі.
Згодом керівник ОВА уточнив, що війська РФ завдали удару по багатоповерховому житловому будинку.
Іван Федоров додав, що під завалами багатоповерхівці перебувають люди.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 611-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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