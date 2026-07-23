Російські війська атакували місто Запоріжжя вдень у четвер, 23 липня. Внаслідок обстрілу в Запоріжжі є постраждалі люди.

Про це повідомляє керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи в Запоріжжі: наслідки 23 липня

За інформацією ОВА, внаслідок удару російських військ по обласному центру поранено п’ятеро людей.

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Федоров розповів, що армія РФ атакувала житлові райони та промислову зону в Запоріжжі.

Згодом керівник ОВА уточнив, що війська РФ завдали удару по багатоповерховому житловому будинку.

Іван Федоров додав, що під завалами багатоповерхівці перебувають люди.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 611-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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