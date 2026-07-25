Вночі російські ударні дрони атакували Запоріжжя. Постраждав чоловік.

Про це повідомили у ДСНС та керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя 25 липня: що відомо

Іван Федоров о 23:43 24 липня попередив про загрозу атаки ударних дронів по Запоріжжю. За кілька хвилин він повідомив, що внаслідок російського удару пошкоджено приміщення торгівельного центру.

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Внаслідок ворожої атаки загорілися двоповерховий торговельний об’єкт, крамниці та павільйони на загальній площі 900 кв. м. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки. Поранення дістав 63-річний чоловік. Постраждалому надається уся необхідна допомога.

Попри постійну загрозу повторних ударів, рятувальники ДСНС оперативно загасили пожежу.

За інформацією Івана Федорова, минулої доби російські окупанти завдали 1067 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області. Ворог завдав 25 авіаційних ударів по Запоріжжю, Біленькому, Таврійському, Барвінівці, Зірниці, Широкому, Блакитному, Тимошівці, Веселянці, Сорочиному, Преображенці, Червоному Яру, Червоній Криниці, Микільському, Вільнянці, Річному та Свободі.

18 липня ворог атакував Запоріжжя керованими авіабомбами. Внаслідок удару зруйновані та пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. За останніми даними, поранень зазнали п’ятеро людей, зокрема двоє дітей: 14-річний хлопчик та 17-річна дівчина.

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