У ніч на суботу, 25 липня, російські окупанти здійснили атаку на Суми, застосувавши ударні дрони. Внаслідок удару загинули працівники Нової пошти.

Про наслідки поінформували начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, керівник Сумської ОВА Олег Григоров та ДСНС України.

Нічна атака на Суми 25 липня: наслідки

Під час атаки на Суми ворог завдав удару реактивним безпілотником по території поштового відділення у Зарічному районі міста, спалахнула пожежа.

Зараз дивляться

Внаслідок цього удару загинули троє людей.

Постраждали двоє людей: чоловіки 29 та 33 років з травмами легкої та середньої тяжкості.

Крім того, ворог завдав удару по автозаправній станції у Ковпаківському районі, після чого там спалахнула пожежа. Також зафіксовано влучання в дах одного з супермаркетів.

Станом на ранок кількість загиблих внаслідок нічної масованої атаки на Суми зросла до трьох людей.

Керівник Сумської ОВА Олег Григоров уточнив, що загиблі були водіями Нової пошти. В епіцентрі удару виявили тіла двох загиблих. Третього чоловіка із вкрай тяжкими пораненнями евакуювали поліцейські, однак дорогою до лікарні він помер.

Загиблим працівникам Нової пошти було 43, 48 та 53 років.

– Росіяни свідомо вдарили по цивільному об’єкту, де перебували та працювали люди, – наголосив Григоров.

Через загрозу повторних ударів співробітники ДСНС були змушені неодноразово призупиняти рятувальні роботи та переходити в безпечні місця.

Атака на Суми сьогодні, 25 липня: реакція Нової пошти

У пресслужбі Нової пошти уточнили, що ворог вдарив по території автодвору сортувального терміналу Нової пошти.

Внаслідок атаки загинуло троє водіїв партнерів-перевізників компанії. Співробітники терміналу не постраждали.

Серед водіїв також є поранені, їхній стан стабільний, життю цих людей нічого не загрожує.

У компанії пообіцяли компенсувати клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені під час атаки.

Тим часом Нова пошта задіяла резервні сортувальні хаби та логістичні маршрути, щоб скоротити можливі затримки в доставці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 613-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ГСЧС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.