Вдень 25 липня пролунали вибухи у Запоріжжі. Російська авіація завдала ударів керованими авіабомбами (КАБами).

Про це повідомляють керівник Запорізької ОВА Іван Федоров та поліція.

Вибухи у Запоріжжі 25 липня

Про загрозу застосування керованих авіабомб начальник Запорізької ОВА Іван Федоров попередив близько 11:00. Незабаром після цього у місті пролунали вибухи.

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Війська РФ завдали по місту трьох ударів керованими авіаційними бомбами.

За даними Національної поліції, одна з керованих авіабомб влучила по території промислового підприємства. На місцях ударів працюють парамедики, слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, рятувальники та інші екстрені служби.

Спочатку Іван Федоров повідомляв про двох постраждалих, однак кількість поранених зростала в міру ліквідації наслідків атаки. Станом на 12:25, за інформацією очільника ОВА, поранення дістали дев’ятеро людей, серед них троє дітей — 3, 5 і 7 років. Одна жінка загинула.

У ДСНС о 13:43 повідомили, що кількість постраждалих зросла до 10 осіб. Згодом Іван Федоров уточнив, що постраждалих вже 11. Людей з вибуховими травмами доставили в медзаклади області.

Правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії та продовжують працювати на місцях російських ударів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 613-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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