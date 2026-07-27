Уночі проти 27 липня російські війська атакували Запоріжжя керованою авіабомбою та дронами.

Про наслідки атаки повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя 27 липня: що відомо

Перед тим, як пролунали вибухи в Запоріжжі, очільник ОВА повідомляв про балістичну та ракетну загрозу в регіоні.

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Згодом російська керована авіабомба влучила у приватний житловий сектор Запоріжжя.

Унаслідок цього удару загинув 67-річний чоловік. Під завалами також опинився 22-річний хлопець. Після кількагодинної пошуково-рятувальної операції його деблокували живим.

За словами Федорова, хлопець перебуває під наглядом лікарів, загрози його життю немає.

Окрім цього, під час ворожої атаки російський безпілотник пошкодив квартиру в багатоповерховому будинку. Під час цієї атаки на Запоріжжя поранення дістали 53-річна жінка та 52-річний чоловік.

На місцях ударів працювали рятувальники, медики та інші екстрені служби. Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки атаки на Запоріжжя 27 липня та фіксувати завдані руйнування.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 615-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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