Вибухи в Одесі прогриміли вдень 31 липня, коли ворог атакував місто ракетами.

Про наслідки атаки повідомили начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Вибухи в Одесі 31 липня: що відомо

Перед тим як пролунали вибухи в Одесі, Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ракет у напрямку обласного центру та Чорноморська.

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За словами начальника Одеської ОВА, внаслідок російської ракетної атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, територію одного з підприємств, а також будівлі лікарні та коледжу.

За попередніми даними, постраждали двоє людей.

43-річний чоловік дістав тяжкі поранення та перебуває у важкому стані. Також постраждала 72-річна працівниця лікарні. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Інформація про наслідки вибухів в Одесі 31 липня наразі уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 619-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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